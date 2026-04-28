コクヨ [東証Ｐ] が4月28日大引け後(16:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比11.4％増の145億円に伸び、1-6月期(上期)計画の179億円に対する進捗率は81.1％に達し、5年平均の66.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.6％→12.8％に低下した。 株探ニュース