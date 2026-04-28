東洋証券 [東証Ｐ] が4月28日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.1倍の32.5億円に急拡大した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.5倍の10.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.0％→26.4％に急改善した。 株探ニュース