シスメックス [東証Ｐ] が4月28日大引け後(15:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の410億円→350億円(前の期は536億円)に14.6％下方修正し、減益率が23.6％減→34.8％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の219億円→159億円(前年同期は276億円)に27.3％減額し、減益率が20.6％