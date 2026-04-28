イタリアで開催中のサッカーの大会「トルネオ・デッレ・ナツィオーニ」で、U-15中国代表が地元のU-15イタリア代表に2-0で完勝した。27日に行われたグループリーグ第2節、中国は清水エスパルスジュニアユースに所属する沙明（シャー・ミン）が相手のミスからボールを奪ってペナルティーエリア内に進入。最後は冷静にボールを浮かせて先制ゴールを決めた。さらに9分には沙がサイドでボールをコントロール。自ら縦に突破してゴールラ