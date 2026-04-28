欧州最大とされるチベット仏教寺院にある仏像の前で祈る人ら＝3月、ロシア南部カルムイキア共和国エリスタ（共同）【エリスタ共同】モスクワから千キロ離れたロシア南部カルムイキア共和国の首都エリスタに欧州最大とされるチベット仏教寺院がある。モンゴル系住民が多い共和国で仏教界最高位の僧侶は、世界中で紛争が絶えないと憂い「全ての紛争が永遠に終結することを願う」と平和を祈っている。3月、エリスタ中心部の寺の朝