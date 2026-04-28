元中日バッテリーコーチで、広島などで捕手として活躍した西山秀二氏（58）が28日、自身のインスタグラムを更新。“同級生”との写真を披露した。西山氏は「久しぶりに同級生のふたりと一杯やりました」と報告。西武、巨人などで活躍した清原和博氏、日米通算381セーブをマークした“ハマの大魔神”こと佐々木主浩氏との3ショットを公開した。そして「若い頃はよく一緒に飲んでたけど最近ではめっきりご無沙汰でした」と明か