4月から始まった自転車の交通違反に関する「青切符制度」。子どもの着用は定着傾向大人は…16歳以上が対象で、スマホの「ながら運転」など113の交通違反が対象となる中、自転車のユーザーの皆さんは、自分自身を守るためにヘルメットを着用していますか？ 街で取材してみると、「子どものヘルメットは着けているけど、大人の分は準備できていない」「全く着けないです。何も考えてなかった、今日の今まで」という声が聞かれ