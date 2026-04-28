日本テレビ27日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』で、3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談。開幕から好投を続けるドラフト1位ルーキー竹丸和幸投手について語りました。竹丸投手は球団史上初の新人開幕戦で勝利し、22日の中日戦では自己最多の10奪三振で3勝目をマーク。すでに巨人投手陣の主軸を担うルーキーに、阿部監督も驚きを隠せません。「開幕のタイガース戦は度肝