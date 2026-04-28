ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は特別編！27年間にわたって全国のあらゆる道路を探索してきた道マニア界のレジェンド・鹿取茂雄さんを徹底的に深掘り。道路以外にも様々な趣味を持ち、謎多き存在でもある鹿取さんは一体何者なのか？他分野の活動から、知られざる一面を紐解きます。 【写真を見る】道マニア・鹿取茂雄は一体何者？宮城県の廃遊園地「化女沼レジャーラ