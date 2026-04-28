28日午前、広島・三次市の製薬工場でタンクが爆発する事故があり、20代から30代の男性作業員5人が重軽傷を負いました。消防などによりますと、午前11時半ごろ、三次市南畑敷町の「丸善製薬三次工場」で、「タンク2個が爆発した」などと通行人などから複数の通報がありました。消防車8台が出動し、火は通報から約3時間後に消し止められました。この爆発事故で20代から30代の男性作業員5人がけがをして、そのうち2人が重傷を負いまし