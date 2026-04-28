2004年7月に結成された3人組ロックバンドUNISON SQUARE GARDENのドラム、鈴木貴雄（40）が27日に自身のXを通じて発表したグループ脱退声明が話題を呼んでいる。バンドも公式Xを更新し、鈴木の脱退に伴い、現体制の活動を終了し、活動休止すると発表した。同バンドは、11年の人気アニメ「TIGER＆BUNNY」の前期オープニングテーマ「オリオンをなぞる」などで知られる。鈴木はXで「嬉しくないお知らせだと思うので覚悟してから読んで