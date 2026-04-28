4月22日抽せんのボックス当せん金は7800円で、ナンバーズ4史上最低額。ストレートも464口の大量当せんで、18万7200円と、ナンバーズ史上8番めの低額でした。当せん数字は「3570」。語呂合わせや日付ではありません。4つの数字を足した「15」が、風水では開運の数字とされるため、多くの人が選んだという一説もありますが、本当のところはよくわかりません。奥が深いですね、数字選択式宝くじは。では、出萌名人の予想から。「