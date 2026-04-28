4月29日から公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』のレッドカーペットイベントが4月27日、都内でおこなわれた。主演を務めるSnow Manの目黒蓮が約3カ月ぶりに公の場に出席し、会場をわかせたが、その近影が話題となっている。「目黒さんは1月下旬から、ディズニープラスで配信予定のドラマ『将軍SHOGUN シーズン2』の撮影でカナダに滞在しています。撮影に専念するため、グループの活動は一時休止中で、ほかの作品の舞台あいさつに