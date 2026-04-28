Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2 企業トップとして、Apple（アップル）を4兆ドル（約636兆円）企業へと成長させたティム・クックCEOの退任が、今月発表されました。後任は現在ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長を務めるジョン・ターナス氏。9月1日付けで、ターナス氏がCEOに就任します。新CEOとともにスポットライトを浴びるのは…Apple事情通で知られるBloombergの