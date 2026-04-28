被災地の誘客促進につなげようと28日、石川県ののと鉄道にポケモンのイラストが描かれたゲートが設置され、披露されました。リポート・中田 智輝 記者：「今、幕が下ろされました。ゲートにはポケモンのさまざまな絵が描かれています」のと鉄道の穴水駅で28日に披露されたこのゲートは、石川県と包括協定を結んでいるポケモン・ウィズ・ユー財団が、震災からの復興支援として設置したものです。高さ