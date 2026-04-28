映画「００７」シリーズの新ジェームズ・ボンド役をめぐり、さまざま俳優の名前が浮上する中、製作のアマゾン・スタジオはダニエル・クレイグの後任決定に難航。それに加え、脚本もこれからという状況に、新作が公開されるのは２０２８年以降になる見込みだと米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」が２７日伝えた。同サイトによると、今年１２月に公開される「デューン砂の惑星ＰＡＲＴ３」のドゥニ・ヴィルヌーヴ監