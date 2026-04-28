2006年天皇賞・春中央競馬のG1天皇賞・春は5月3日、京都芝3200メートルで行われる。伝説として語り継がれているのが、ディープインパクトが制した2006年。常識破りのレースがSNSで拡散され、海外ファンも驚きの声を上げている。無敗の3冠馬ディープインパクトのベストレースはどれか。圧勝したダービー、有終ラストランの有馬記念など様々なレースが挙がるが、2006年の天皇賞・春も間違いなく候補の1つだ。道中はゆったり後