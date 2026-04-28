ベビーモニターで赤ちゃんの寝かしつけを見守っていたママさん。すると、その場にいた猫さんが意外な行動を見せたそうです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で3.8万再生を突破！猫さんのまさかの姿が大きな注目を集めています。 【動画：モニターで『赤ちゃんを寝かしつけるパパ』を見ていたら…近くにいた猫の『可愛すぎる行動』】 ベビーモニターで様子を確認すると… Instagr