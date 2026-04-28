167万回以上視聴され13万「いいね」を集めているのは、少しずつ距離を詰めた野良猫と新しい家族のエピソード。投稿には、視聴者から「朝から幸せな気持ちになりました！」「見て泣きました」「優しい気持ちになりました」「嬉し過ぎて涙が止まらない」「リアルに拍手してました」と、たくさんのコメントが届いています。 【動画：空腹で『家に近づいてきた野良猫』と少しずつ距離を縮めた結果…涙あふれる『現在の姿』】