猫の欲求不満が引き起こすトラブルとは 猫の「欲求不満」は、ちょっとした行動の変化として現れやすく、放っておくとトラブルにつながります。 たとえば、「急に家具で爪とぎを始める」「夜中に大暴れする」「人に対して攻撃的になる」など、思い当たる方も多いのではないでしょうか。 これは「遊びたい」「構ってほしい」「刺激が足りない」といった気持ちが満たされていないサインの可能性があります。