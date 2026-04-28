ビッグダディこと林下清志氏が27日にブログを更新。先日、孫との入浴の写真をブログに載せたところ、「こんなコメントが来ました」と発信者に異議を唱えた。 【写真】「水着露天風呂も撮影可能」とする掲示「SNSでシェアしてね」とも その人物から「は?公共の大浴場で写真撮ってんの？そういうところは脱衣所含めて撮影禁止だよ」とのコメントが送られてきたという。 林下氏は「この人は吾輩に食いつく為だけにこのアカ