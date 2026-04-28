高松南警察署 架空の投資名目で高松市の高齢女性から現金200万円をだまし取ったとして、ベトナム国籍の無職の男（25）が28日、詐欺の疑いで逮捕されました。 高松南警察署によりますと、男は氏名不詳者らと共謀し、2025年7月19日ごろから9月7日ごろまでの間、高松市の女性（当時81歳）にSNSを使って「入金額が大きいほど元本が増え、全体の収益が大きくなる」などと架空の投資話を持ち掛け、高松市の飲食店で現金200万円を