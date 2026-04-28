◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」「モンスター」井上尚弥と「ビッグバン」中谷潤人の世紀の一戦が迫ってきた。「モンスター（デビュー当初は怪物）」の名付け親の大橋秀行会長は、５人の世界王者を育てたチャンピオンメーカーであり、希代のニックネームメーカーでもある。現役時代に「１５０年に１人の天才」「フェニックス」の異名で世界王者となった同会長は、昨年１２月以降プロ転向を発表した次世代の「モンスター」候