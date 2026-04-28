ウォルト・ディズニー・ジャパンはきょう28日、京都府京都市内の京都ポルタ内に、「ディズニーストア 京都ポルタ店」をグランドオープンした。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどを実施する。【画像】“和”雰囲気たっぷり、「京都ポルタ店」限定アイテム新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた夢の世界をコンセプトに、“和”の要素が散りばめられ