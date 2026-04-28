漫画制作の現場といえば、常に過酷なイメージがつきまとう。締切に追われるストレスや座りっぱなしの作業、不規則な生活習慣など、心身への負荷は想像に難くない。働き方改革が進む昨今でも、業界内では若くして健康を損なう事例が後を絶たないのが実情だ。現場で何が起きているのか。当事者たちの切実な証言から、その舞台裏を探る。◆原因不明の難病に。原因はストレス？第一線で活躍する漫画家が突然命を落とすケースは珍しくな