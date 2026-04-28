ボートレースからつの「スポーツニッポン杯」は28日、第12Rで優勝戦が行われた。井上忠政（30＝大阪）が、インから他艇をシャットアウト。他艇を寄せ付けない走りで今年初V、通算20回目のVを飾った。2着は4コースから差した山崎義明。約3年6カ月ぶりのVとはならなかったが、存在感を大いにアピールする走りだった。地元の大久保信一郎が6コースから健闘し3着に入った。主役がしっかり、王道でのVを飾った。井上は今節、ドリー