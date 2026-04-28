警察の取り締まり強化やドラレコの普及により、リスクが広く知られるようになった「あおり運転」。だがいまだに路上でのトラブルは絶えない。時にその凶暴な振る舞いの裏には、第三者には計り知れない「歪な人間関係」が隠れていることもあるようだ。神奈川県の製造業に従事する芳賀拓真さん（仮名・34歳）は、夜の山道でそんなあおり運転に遭遇したことがあるという。◆街灯のない山道で執拗な蛇行…「渋滞を避けるため、G.W.前夜