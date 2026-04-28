お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。「M―1グランプリ」決勝前に自身を追い込むために必ずやっていた驚きの行動を明かした。MEGUMIから「嫉妬したりとかしますか？」と聞かれた久保田は「全くないっすね。 そいつのことを褒めて好きになったら、自分の心がそいつの心になりそうな気がして嫌っす。そいつっぽくなってしまう