沖縄県名護市辺野古沖でボートが転覆し、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の女子生徒らが死亡した事故をめぐり、松本洋平文部科学大臣はきょう（28日）の会見で、高校を運営する学校法人同志社が修学旅行の内容を把握していなかったことを明らかにしました。この事故は先月16日、アメリカ軍普天間飛行場の移設工事が進む名護市辺野古沖で発生し、修学旅行で訪れていた、同志社国際高校の生徒らを乗せた船2隻が転覆し、女子生徒