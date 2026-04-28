２８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６１９円９０銭（１・０２％）安の５万９９１７円４６銭だった。３営業日ぶりに下落した。日経平均は２７日の終値が初めて６万円を超え、最高値を更新していた。２８日は、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）、半導体関連の銘柄に利益確定の売りが広がった。前日の米国株式市場で、主要な半導体関連銘柄でつくる「フィラデルフィア半導体株指数」