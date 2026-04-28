フィギュアスケート女子元五輪代表の安藤美姫さん（38）が28日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、この日引退会見を開いたミラノ・コルティナ冬季五輪ペア金メダルの「りくりゅう」ペアについてコメントした。三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）はこの日、都内で会見し、あらためて今季限りでの引退を表明した。三浦は「7年間はかけがえのない時間だったなと思って