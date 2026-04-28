女優・藤原紀香（54）が28日、大阪市内で舞台「罠」（7月4〜5日、森ノ宮ピロティホール）の取材会に出席した。上川隆也主演で24年に上演され、完売御礼となった大人気公演が再演決定。登場人物は6人だけ。紀香演じる新婚妻エリザベートの行方不明事件を発端に、6人の男女の手に汗握るスリリングな展開が見どころとなっている。紀香は「こんなに短い期間で再演が決定して、作品に魅了された俳優の一人としてうれしいです」とにっこ