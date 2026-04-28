◇プロ野球パ・リーグ日本ハム2-1西武(28日、ベルーナドーム)日本ハムが接戦を制して連敗を4で止めました。1-1の9回、5回にタイムリー二塁打を放っていたカストロ選手が岩城颯空投手から左中間への今季3号ソロ。1点を勝ち越します。直後の守りは、柳川大晟投手がマウンドへ。1アウトからカナリオ選手の打ち取ったフライを三塁手の大塚瑠晏選手が落球。12球団ワースト25失策目でピンチを招くと、さらに盗塁も許し、1死3塁のピンチ