元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（63）が28日、ブログを更新。同日開催されたフィギュアスケートの世界一ペア「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）の現役引退会見について思いをつづった。笠井アナは「りくりゅう引退会見生で拝見して、こちらが涙しながら見てしまいました」と打ち明けた。続けて「だって、木原さんが会見開始10秒で泣き始めましたからそこから出てくるエピソードがほ