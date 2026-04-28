ラグジュアリーホテルの空間が、音楽やポップカルチャーと交差するとき、そこには新しい“体験”が生まれます。マリオット・インターナショナルが展開する旅行プログラム「Marriott Bonvoy」は、グローバルに活躍するガールズグループTWICEとの特別コラボレーション「Candy Dream」を発表しました。国内6つのMarriott Bonvoy系列ホテルでのアフタヌーンティーと、W大阪でのコンセプトルームを軸に、2026年6月1日より順次展開されま