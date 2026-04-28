radikoは、ラジオ・ポッドキャストの配信サービス「radiko」で、ホーム画面にユーザーの聴取傾向に合わせた番組を表示する新機能「クイックアクセス」を発表した。一部ユーザーを対象に、提供を開始している。 「クイックアクセス」は、ホーム画面に、ユーザーが聴取する可能性の高い番組を最大8つ、自動で表示する機能。表示される番組は、ユーザー