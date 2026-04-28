警察によりますと、今年の３月頃から、村山地方の商業施設の駐車場などで、車に乗車していた人が、見知らぬ女から「車が故障したので乗せてほしい」などど声を掛けられ、車に乗り込まれる事案が発生しているということです。 【女の特徴】年齢：40から50歳代くらい身長：160センチメートルくらい体格：中肉 警察は「不審者を目撃した際や、不安を感じる出来事があった時は、すぐに警察への通報をお願いします」と呼びかけ