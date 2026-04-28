お笑いコンビ・バッテリィズのエース（31）が26日、自身のXを更新。元広島東洋カープの黒田博樹氏（51）から贈られたという貴重なグローブを披露した。【写真】「エースさんすごっ」黒田氏から贈られた“真っ赤”なグローブを披露したエースエースは「元広島カープの黒田博樹さんが僕の中学の野球チームの大先輩であり、黒田さんが現役時代に使っていたグローブを再現した物をプレゼントしてくれました!!かっこえ！」と喜びを