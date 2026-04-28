9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が28日、自身の公式Xを更新。所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表したバナナマン・日村勇紀にエールを送った。【写真】先月には…ビールを持ち笑顔をみせていたバナナマン2人は日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜後11：30）でともにMCを担当。佐久間は「日村さん！！！いっぱい休んでください！！！」と気遣い「そして、戻ってきた時