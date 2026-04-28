◆パ・リーグ西武１―２日本ハム（２８日・ベルーナドーム）日本ハムが西武に逆転勝利し、連敗を４で止めた。１―１の９回２死、この日昇格したカストロが左中間へ特大の３号ソロを放ち勝ち越しに成功した。先発の細野は初回に長谷川に先制ソロを浴びるも、２回以降は無安打無失点。８回途中１安打５四死球１失点、９４球でマウンドを降りた。その後は、玉井、柳川とつなぎ初回の１失点のみに抑えた。打線は３回まで西武先