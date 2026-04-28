◆パ・リーグ西武１―２日本ハム（２８日・ベルーナドーム）西武は接戦を落とし、３連勝とはならず。３月３１日以来の勝率５割復帰も逃した。同点の９回２死で、試合前時点で１０試合に登板し８セーブを挙げていた守護神のドラ２・岩城颯空投手が、カストロにプロ初被弾となる勝ち越しソロを許した。中１０日での登板となった先発・渡辺勇太朗投手は８回４安打１失点の粘投も、同点の場面で降板し２勝目はつかめず。３回ま