テレビ朝日は２８日、都内の同局で定例社長会見を開き、西新社長が１０日に放送された「羽鳥慎一モーニングショー」での玉川徹氏の発言について言及した。１０日の放送で玉川氏は、米国とイランの協議にトランプ大統領の娘婿であるクシュナー氏が参加していることについて「トランプ家の代表として入っているとしか思えないし、ましてやユダヤ人ですよね？」などと発言。このことについて同局は１５日に公式ＨＰで「アメリカと