鈴木農水大臣は農業や食品関連の資材57項目について、中東情勢による流通への影響を調査していると明らかにしました。鈴木憲和 農水大臣「全体として供給が不足するというような事態までは、現状としては見られていない」農水省が調査しているのは、▼土の保温などに使うフィルムや、▼ハウス用ビニールといった農業資材と、▼食品トレーや、▼業務用のラップなどの食品産業で使う資材です。あわせて57の項目でヒアリングなど