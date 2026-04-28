ファミリーマートは4月28日、「明太子パスタ」(321円)と「醤油とだしのペペロンチーノ」(321円)を沖縄県を除く全国のファミリーマートで発売した。「醤油とだしのペペロンチーノ」(321円)、「明太子パスタ」(321円)昨今の物価高騰が続く中、ランチ代を賢く抑えたいというニーズが高まっている。これまで同社のパスタは400円〜500円台が中心だったが、税抜300円以下の「お手軽パスタ」シリーズ2商品が登場した。単品での利用はもち