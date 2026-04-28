4月15日、衆院議長公邸で開かれた皇族数確保策に関する全体会議皇族数確保策に関する衆参両院の全体会議は5月中旬にも再協議を行う。森英介衆院議長は「立法府の総意」の取りまとめに向け、衆院野党第1党の中道改革連合に対し、次回までに意見を集約するよう「猶予期間」を与えた。森氏は4月15日の全体会議で「おおむね1カ月後をめどに党の見解をまとめてほしい」と中道に要請した。自民党は「来週まで」と前倒しを求めたもの