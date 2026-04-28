海外旅行のガイドブックとして親しまれている「地球の歩き方」の国内版シリーズが、取り上げる地域を絞った「ローカル路線」で人気を集めている。編集者側も想定していなかった地元住民の厚い支持が、ヒットの背景にある。（坂本早希）予約殺到東京・新宿から電車に揺られて２０分ほど。京王線調布駅のビルにある「くまざわ書店調布店」（東京都調布市）の店頭では、昨年１０月に発売された地球の歩き方の「調布市」版が今も積