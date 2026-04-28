半導体の受託製造で世界最大手のTSMCの機密情報を不正に取得した罪に問われていた元従業員に対して、現地の裁判所が懲役10年の判決を言い渡しました。台湾高等検察署によりますと、TSMCの元従業員は去年8月、最先端の半導体についての機密情報を不正に取得した国家安全法違反の罪で起訴されました。元従業員はTSMCから日本の半導体製造装置大手・東京エレクトロンの子会社に転職し、TSMCの元同僚を通じて機密情報を入手したとされ