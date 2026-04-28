東京・葛飾区の路上で、男性3人が金塊を換金しようとした際、何者かに催涙スプレーをかけられ、金塊を奪われました。捜査関係者によりますと、28日午後1時半過ぎ、葛飾区東新小岩で、男性3人が2kgの金塊を換金所に持ち込もうとしたところ、催涙スプレーをかけられ、持っていた金塊を奪われました。被害に遭った男性3人のうち、1人がけがをして病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。男性らを襲ったのは5人組で、車