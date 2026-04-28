日本催事販売協会は5月2日〜6日、人気コンテンツが一堂に会する「メリケンわんだーパーク2026春」を、神戸メリケンパークで開催する。時間は10:00〜17:00。入場無料。メリケンわんだーパーク2026春期間中は、愛犬と楽しめるマルシェや国際色豊かなグルメ、コスプレイベント、子ども向けのワークショップなどを日替わりで開催する。「ワールドグルメサミット＆ハンドメイドEXPO」は、全日程で開催。世界のグルメが味わえるキッチン