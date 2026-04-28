立ち飲みフェス実行委員会は5月1日〜3日、「酒とうまいもんフェス」を、海老名中央公園(神奈川県海老名市)で開催する。酒とうまいもんフェス会場には、お酒やドリンク、フードなど約30のブースが出店。お酒のブースでは、海老名発のパンから作ったクラフトビールやサワーなどを販売する。Better life with upcycle(海老名)フードブースでは、大阪のたこ焼き、博多の人気鶏皮といった食べ歩きに最適な屋台グルメから、子どもに人気